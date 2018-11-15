Дата об'єднавчого собору Української помісної церкви ще не визначена, - Зоря

Дата Архієрейського собору, на якому оберуть предстоятеля єдиної Української помісної церкви, ще не визначена. Про дати проведення об'єднавчого Собору оголосять офіційно, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook прес-секретар УПЦ КП архієпископ Євстратій (Зоря).

"Різні джерела, особливо засоби московської дезінформації в Україні, наполегливо поширюють чутки про дату Собору лише з однією метою: якщо з якихось причин саме в обрану ними дату Собор не відбудеться, бо процес підготовки ще триває - створити цунамі "зради", - написав речник.

За його словами, дату Собору буде оголошено офіційно. Так само, як проект Томосу давно підготовлений, але документом він стане лише після офіційного ухвалення і поширення.

"Вінець надягають на голову, а не на ноги взувають. Дата оголошення Собору означає, що підготовчий процес завершено. А зараз підготовка триває", - додав голова інформаційного управління Київської Патріархії.

Зазначимо, що 14 листопада протоієрей УПЦ (МП) Георгій Коваленко заявив, що об'єднавчий собор українських церков має відбутися 22 листопада 2018 року.