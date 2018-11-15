Доба в ООС: бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ

За минулу добу, 14 листопада, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Про це повідомляє прес-центр штаба ООС.

“Окупанти 16 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У п’яти випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ворог здійснював обстріли в районах населених пунктів Щастя, Старий Айдар, Кримське, Верхньоторецьке, Піски, Новоселівка Друга, Красногорівка, Гранітне, Павлопіль, Гнутове, Лебединське.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, з озброєння БМП, зенітної установки ЗУ-23-2 і мінометів калібру 82 мм ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу хутора Вільний. Такі ж міномети загарбники застосували і біля Щастя, Кримського та Старого Айдару.

У штабі повідомили, що у ході бойових дій, поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

15 листопада ворог активізувався на Горлівському напрямку. Вночі, окупанти здійснили два інтенсивних обстріли у районах Шумів та Південного. У обох випадках противник застосував міномети калібру 82, а біля Південного – ще й 120 мм. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.