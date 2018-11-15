Французький журнал Airpower присвятив 8 розворотів темі відродження ВПС України

Французький фаховий журнал Airpower magazine про військову авіацію присвятив номер темі відродження військово-повітряних сил України.

Це перша настільки детальна публікація такого роду у французькій фаховій пресі, написав Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на офіційній сторінці у Facebook.

"По-перше, там дуже красиві фотки (фотограф Міноборони Дмитрий Муравский). По-друге, там дуже класний текст, що пояснює французам про анексію Криму, війну на Донбасі, чому розпочалося відродження нашої авіації і чого ми досягли" , - повідомив Кулеба.

Номер, присвячений українській авіації, вийшов у світ завдяки знайомству Дмитра Кулеби з видавцем журналу Марк-Еріком Мінару, колишнім пілотом ВПС Франції, а тепер - видавцем відомого французького журналу про військову авіацію Airpower magazine, розповів Кулеба.

"Ми з ним вирішили, що якщо об'єднати зусилля, то з цього може вийти щось добре. А завдяки тому, що заступник міністра оборони Анатолій Петренко одразу відгукнувся, а команда Міноборони добре зробила свою частину роботи, у нас таки вийшло щось добре - маємо класний журнал", - йдеться в повідомленні.