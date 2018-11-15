ГПУ: Затримали снайпера, який стріляв у активістів під час Революції Гідності

Правоохоронці затримали колишнього снайпера спецпідрозділу “Омега”, який стріляв у активістів під час Революції Гідності.

Про це повідомив Укрінформу керівник Управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

“Затримали і арештували колишнього снайпера спецпідрозділу “Омега”. Він був у складі тієї ж групи бійців з так званої чорної роти “Беркуту”, що обвинувачуються у вбивствах 20 лютого 2014 року”, – сказав він.

За словами Горбатюка, правоохоронці мають докази, що затриманий причетний до убивства одного активіста. Йому повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства та перевищенні влади і службових повноважень.

Колишній снайпер був арештований судом 3 листопада без права внесення застави. Наразі він перебуває в одному зі столичних СІЗО.