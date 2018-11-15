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Канада та Китай домовилися посилити співпрацю у СОТ

15 листопада, 2018 - 13:08
Фото Huffington Post

Канада й Китай домовилися тісніше співпрацювати у Світовій організації торгівлі.

Про це йшлося під час зустрічі прем’єр-міністрів Канади й Китаю Джастіна Трюдо та Лі Кецяна у Сінгапурі, заявили у офісі Трюдо, повідомляє Укрінформ.

 “Лідери пообіцяли продовжувати пропагувати багатосторонність, вільну торгівлю та заснований на правилах світовий порядок. Вони погодилися посилити співпрацю на дво- та багатосторонніх майданчиках, таких як Світова організація торгівлі”, - розповіли у офісі прем’єр-міністра Канади.

Окрім цього, Трюдо та Кецян обговорили “активізацію двосторонньої торгівлі та інвестицій шляхом розширення співпраці у таких сферах, як сільське господарство, енергетика та чисті технології”.

Трюдо також подякував своєму китайському колезі за допомогу у боротьбі із незаконною торгівлею наркотиками. “Прем’єр-міністр висловив своє захоплення співпрацею Китаю із правоохоронними органами Канади з метою зупинки міжнародної незаконної наркоторгівлі, у тому числі за допомогою обміну інформацією й інших спільних ініціатив, направлених на зменшення виробництва та постачання опіатів до Канади”, - зазначили у Трюдо.

 
    
Джерело:  Укрінформ
          
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