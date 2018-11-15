Кількість жертв лісових пожеж у штаті Каліфорнія зросла до 59 осіб, передає CBS News. Повідомляється, що в північній частині штату Каліфорнія, де поширилася пожежа під назвою Camp Fire, жертвами стали 56 осіб. У південній частині штату через пожежі Woolsey Fire загинули ще три людини.

Кількість жертв може зрости, тому що 130 осіб вважаються зниклими безвісти.

Вогонь знищив або пошкодив більше 10 тис. будинків, випалені близько 56 га землі.

Нагадаємо, лісова пожежа спалахнула на півночі Каліфорнії в четвер, 8 листопада.

Пожежі в Каліфорнії вже називають найбільш руйнівними в історії. На півночі штату вигоріла територія в 44 тис. гектарів, на півдні - 33 700 га. Вогонь повністю знищив містечко Парадайз - 6 700 будівель.