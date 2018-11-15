Компанія PepsiCo відкриває в Україні нове виробництво

Один з найбільших виробників продуктів харчування і напоїв - компанія PepsiCo Україна розпочала проект з локалізації виробництва чіпсів ТМ Lay's, який передбачає запуск лінії з виробництва чіпсів на діючому заводі в Миколаївській області. Зараз PepsiCo виробляє чіпси Lay's в Польщі.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Виробнича лінія буде запущена в роботу до середини 2019 року.

В даний час на заводі виробляються сухарики Хрусteam, соки Садочок, соки Агуша і здійснюється первинна переробка сезонних овочів і фруктів. Також компанія почала підготовчі роботи по розширенню діючого виробництва сухарів Хрусteam за рахунок установки другої лінії.

Компанія вироблятиме чіпси з картоплі, вирощеної в Україні. Щорічна потреба виробництва в картоплі особливих "чіпсових" сортів становить близько 40-60 тис. Тонн.

"PepsiCo прагне до максимальної локалізації виробництва та використання сировини місцевих постачальників в країнах своєї присутності. Сьогодні ми ведемо підготовку до установки першої лінії по виробництву картопляних чіпсів, а також впроваджуємо власну агропрограми", - зазначила гендиректор компанії Ірина Козлова.

Потужність нових ліній і обсяг інвестицій компанія не розголошує.