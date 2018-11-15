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Маск розповів про свої нові плани

15 листопада, 2018 - 12:09
Фото Reuters

Засновник компанії Tesla Ілон Маск думає, але поки не збирається реалізовувати – електромобіль з вертикальним злетом та посадкою.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню Recode.

За словами Маска, з більш близького – нове покоління Родстерів, які будуть перевершувати спорткари на ДВЗ за всіми параметрами, електровантажівка та майже завершена черепиця для даху, яка виконує функцію сонячної панелі.

А ще – новий продукт із стаціонарного зберігання електроенергії.

Нагадаємо, що Tesla призначила нового голову правління.

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