Маск розповів про свої нові плани

15 листопада, 2018 - 12:09
Засновник компанії Tesla Ілон Маск думає, але поки не збирається реалізовувати – електромобіль з вертикальним злетом та посадкою.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню Recode.
За словами Маска, з більш близького – нове покоління Родстерів, які будуть перевершувати спорткари на ДВЗ за всіми параметрами, електровантажівка та майже завершена черепиця для даху, яка виконує функцію сонячної панелі.
А ще – новий продукт із стаціонарного зберігання електроенергії.
Нагадаємо, що Tesla призначила нового голову правління.