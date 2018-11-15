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Мей виключила другий референдум щодо Brexit

15 листопада, 2018 - 21:05
Фото Reuters

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей відреагувала на критику проекту угоди щодо Brexit, узгодженого напередодні британськими і європейськими учасниками переговорів.

Про це передає Sky News.

За словами глави британського уряду, курс, викладений в 585-сторінковому документі, є "правильним" для її країни.

"Я вірю, кожною фіброю моєї душі, що курс, який я виклала, є правильним для нашої країни і для всіх наших людей", - сказала вона.

При цьому Мей виключила проведення другого референдуму щодо Brexit.

Нагадаємо, що через Brexit в уряді Британії почались відставки міністрів.

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