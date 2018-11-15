Мей виключила другий референдум щодо Brexit

15 листопада, 2018 - 21:05
Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей відреагувала на критику проекту угоди щодо Brexit, узгодженого напередодні британськими і європейськими учасниками переговорів.
Про це передає Sky News.
За словами глави британського уряду, курс, викладений в 585-сторінковому документі, є "правильним" для її країни.
"Я вірю, кожною фіброю моєї душі, що курс, який я виклала, є правильним для нашої країни і для всіх наших людей", - сказала вона.
При цьому Мей виключила проведення другого референдуму щодо Brexit.
Нагадаємо, що через Brexit в уряді Британії почались відставки міністрів.