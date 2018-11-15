На Володимирській гірці розпочали археологічні дослідження

На Володимирській гірці розпочато археологічні дослідження Інститутом археології НАН України перед початком робіт зі спорудження пішохідно-велосипедного мосту.

Новий міст, що з’єднає парк "Володимирська гірка" із Аркою Дружби народів, планують звести та відкрити наприкінці весни наступного року, повідомив заступник голови КМДА Олександр Спасибко, передає прес-служба КМДА на офіційному сайті.

"Зведення пішохідно-велосипедного мосту, який з’єднає "Хрещатий" парк та "Володимирську гірку", плануємо розпочати відразу після завершення археологічних досліджень. Були виконані проектні роботи та зібрані всі дозвільні документи для початку проведення археологічних та підготовчих робіт", – розповів він.

Так, за словами Спасибка, міст з’єднає два туристичних маршрути – парк "Володимирська гірка" і парк "Хрещатий" та слугуватиме виключно для пішоходів і велосипедистів.

Довжина мосту приблизно дорівнюватиме 210 метрів, ширина буде змінною – від 6 метрів у регулярних зонах до 14 метрів у зонах оглядових майданчиків. Мостовий перехід зроблять із бетону, заліза та скла. Архітектурно-планувальною частиною проекту будівництва мосту передбачені пішохідні та велосипедні доріжки, оглядові майданчики, сучасне освітлення, відеоспостереження.

"На мосту будуть влаштовані оглядові майданчики, звідки відкриватиметься вид на Дніпро, панорами лівобережжя та історичного Подолу. Цей міст зробить наше місто ще більш привабливим для туристів", – зазначив заступник голови КМДА.

За словами Спасибка, місто планує втілити проект великого туристичного маршруту, який розпочинатиметься від Пейзажної алеї і завершуватиметься біля Києво-Печерської Лаври.

"Сам міст плануємо презентувати киянам та гостям столиці наприкінці весни 2019 року. Проект амбітний, потребує значних коштів, суттєвої підготовчої роботи та масштабного будівництва. Проте він того вартий, оскільки є знаковим для столиці та стане справжньою візитівкою нашої столиці", – додав Спасибко.