На Закарпатті у замку "Паланок" знайшли загадкову споруду

У замку "Паланок", що в Мукачеві на Закарпатті, відкопали незвичну для регіону споруду – ймовірно, мечеть хана Сулеймана ХVI століття.

Знахідку було виявлено ще наприкінці цього літа під час розчищення ровів та мурів замку від чагарників та будівельного сміття. Однак про неї довго не розголошували пресі через незвичайність об'єкта, адже ісламська віра нетипова для закарпатців. Зараз же адміністрація Паланку майже не має сумнівів, що це таки мечеть, розповів заступник директора Мукачівського історичного музею "Замок "Паланок" Тарас Синявський, повідомляє uzhgorod.net.ua.

"Круглі арки, купол, можливо кібла, що є основною стіною мечеті, та інші елементи розкопаної споруди вказують на те, що це, можливо, мусульманський храм. Можливо також, що це була ротонда – також круглий храм. Аби визначити істинне призначення споруди потрібно зняти ще кілька шарів ґрунту та подати заявку до міжнародної комісії, що займається дослідженням подібних історичних тем", – зауважив Синявський.

За його словами, мечеть могла з’явитися тут в часи хана Сулеймана в 1520-і роки. В історичних джерелах сказано про хана Кутеска, який хотів захопити замок, але це йому не вдалося. Хан Батий у XІІІ столітті також двічі намагався захопити Мукачівську фортецю. І хан Атламош теж приходив сюди із завойовницькими намірами. Але всі вони не зуміли заволодіти замком.

У музеї планують ще більше розчистити знайдене приміщення, а також десятки інших, щоб показати відвідувачам, який був справжній великий Мукачівський замок.