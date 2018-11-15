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Наукові аніматори показали рух айсбергів з Антарктики за 40 років

15 листопада, 2018 - 16:07
Фото Aviamost

Наукові аніматори Pixel Movers & Makers Марло Гарнсуорті та Кевін Плак створили 50-секундний кліп про рух айсбергів з 1976 по 2017 рік.

Відео опубліковано на сторінці Pixel Movers & Makers в Twitter.

"Ми з нетерпінням чекали цього! Рух айсбергів з Антарктики з 1976 по 2017 рр. Більшість айсбергів подорожують навколо Антарктиди проти годинникової стрілки, перш ніж відправитися на північ через "Алею Айсбергів" до антарктичної циркумполярної течії", - йдеться в повідомленні.

Джерело: День

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