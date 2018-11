Наукові аніматори показали рух айсбергів з Антарктики за 40 років

Наукові аніматори Pixel Movers & Makers Марло Гарнсуорті та Кевін Плак створили 50-секундний кліп про рух айсбергів з 1976 по 2017 рік.

Відео опубліковано на сторінці Pixel Movers & Makers в Twitter.

"Ми з нетерпінням чекали цього! Рух айсбергів з Антарктики з 1976 по 2017 рр. Більшість айсбергів подорожують навколо Антарктиди проти годинникової стрілки, перш ніж відправитися на північ через "Алею Айсбергів" до антарктичної циркумполярної течії", - йдеться в повідомленні.

We've been looking forward to making this!

Iceberg flux from Antarctica from 1976-2017.

Most icebergs travel counter-clockwise around Antarctica before travelling north through "Iceberg Alley" to the ACC.#Antarctica #iceberg #glacier #IcebergAlley @kevpluck @MarloWordyBird pic.twitter.com/MTY0jZMSxv

— Pixel Movers & Makers (@PixelMnM) November 11, 2018