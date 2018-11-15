"Оксфордський словник" визначив слово 2018 року

15 листопада, 2018 - 17:20
«Оксфордський словник» назвав словом 2018 року прикметник «токсичний» (toxic).
Про це пише Радіо Свобода.
Укладачі «Оксфордського словника» зазначили, що кількість переглядів цього слова на oxforddictionaries.com зросла на 45%. Крім того, за останній рік слово використовували у ряді контекстів, як у буквальному, так і метафоричному сенсі.
Редактори зазначають, що це слово могло стати більш поширеним у зв’язку з отруєнням у Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичним газом.