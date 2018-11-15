"Оксфордський словник" визначив слово 2018 року

«Оксфордський словник» назвав словом 2018 року прикметник «токсичний» (toxic).

Про це пише Радіо Свобода.

Укладачі «Оксфордського словника» зазначили, що кількість переглядів цього слова на oxforddictionaries.com зросла на 45%. Крім того, за останній рік слово використовували у ряді контекстів, як у буквальному, так і метафоричному сенсі.

Редактори зазначають, що це слово могло стати більш поширеним у зв’язку з отруєнням у Британії колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичним газом.