Павло Гриб відмовився свідчити в суді РФ

Утримуваний у Росії 20-річний громадянин України Павло Гриб 15 листопада відмовився свідчити в Північнокавказькому окружному військовому суді.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Я не винен і не хочу давати жодних свідчень», – вказав Гриб.

23 липня суд зупинив розгляд справи після того, як з’ясувалося, що звинувачення ґрунтувалися на статті Кримінального кодексу, якої не існувало під час інкримінованого злочину. Прокуратура повернула справу до суду в жовтні після виправлення того, що російські ЗМІ назвали «процесуальною помилкою».

Павла Гриба обвинувачують у тероризмі, але він не визнає провину.

Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі.

За словами родичів, у Павла Гриба портальна гіпертензія – синдром підвищеного тиску в системі ворітної вени, який супроводжується збільшенням селезінки, варикозним розширенням вен стравоходу й шлунка, асцитом, печінковою недостатністю.