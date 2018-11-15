Представники УПЦ МП місяць тому почали незаконне будівництво на території Києво-Печерської лаври

13 листопада посадовим особам філії РПЦ-ФСБ в особі УПЦ МП в Києві було вручено припис від Міністерства культури України з вимогою припинити незаконне будівництво на території Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив нардеп від "Народного фронту", координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що припис було підготовлено ще 9 листопада на основі даних від 30 жовтня.

Попи Московського патріархату систематично порушують законодавство України про охорону пам'яток з огляду на те, що Києво-Печерська Лавра знаходиться у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Увірувавши у свою безкарність, діячі "УПЦ МП" зовсім утратили адекватність і місяць тому почали нове будівництво на території Лаври... яка є об'єктом у списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це не вписується в жодні рамки. Будівництво має бути негайно зупинено, а споруду – демонтовано", - йдеться в повідомленні.

Така діяльність завдає шкоди іміджу України, зазначив Дмитро Тимчук.

Він також додав, що після переведення питання про незаконну забудову в публічну площину почнеться "вереск про гоніння і нападки на нещасних пособників Кремля в рясах", хоча мова йде "лише про спробу зупинити зухвале нехтування українськими законами і міжнародними правилами".

Нагадаємо, Києво-Печерська лавра – резиденція предстоятеля УПЦ МП Онуфрія. Це одна з найбільших православних святинь України, її внесено в перелік всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.