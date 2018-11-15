Розенко заявив, що з 1 березня перерахунок пенсії отримають всі категорії

В Україні з 2019 року стартує автоматичне осучаснення пенсій, яке стане щорічним, а перерахунок виплат при цьому не залежатиме надалі від рішень уряду.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі «5 каналу», повідомляє Укрінформ.

«Із наступного року починається вже автоматичне осучаснення пенсій, яке відбуватиметься щороку. Люди побачать, що вже не від рішень уряду залежить перерахунок пенсій. Із 1 січня 2019 року отримають черговий перерахунок, осучаснення і підвищення пенсій військові пенсіонери, а з 1 березня всі категорії громадян, усі пенсіонери, отримають перерахунок пенсії. Тобто це вже автоматичний режим, який відчують на собі всі люди. Так, цей рік ми пропустили, бо був перерахунок із 1 жовтня», - пояснив Розенко.

Водночас урядовець зауважив, що осучаснення виплат не призведе до збільшення дефіциту Пенсійного фонду.

«Цього року ми фінансуємо бюджет Пенсійного фонду на рівні попереднього року, при тому що рівень пенсійного забезпечення збільшився, оскільки було перераховано пенсії військовослужбовцям. До того ж, протягом року зі зміною прожиткового мінімуму збільшився розмір пенсій у людей, в яких він залежить від розміру прожиткового мінімуму. Дефіцит і борг пенсійного фонду не збільшився. Ми працюємо в межах запланованих графіків. Навпаки - ми будемо скорочувати дефіцит Пенсійного фонду», - уточнив віце-прем'єр.