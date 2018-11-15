СБУ затримала агента РФ, який планував теракти проти активістів у Херсоні

Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури затримала агента спецслужб Російської Федерації за підозрою у замаху на активістів у Херсоні.

Про це написала у Facebook прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган.

“Затримано та заарештовано громадянина України К., який підозрюється у вчиненні закінченого замаху на терористичний акт, готуванні до терористичного акту та незаконному поводженні із зброєю”, — зазначили прес-секретар.

За її словами, цей громадянин у травні 2018 року, діючи на виконання завдання спецслужб РФ, яке він отримав на території вказаної держави-агресора, з метою порушення громадської безпеки та залякування населення України, зокрема громадських активістів, які скеровують свою діяльність на відновлення територіальної цілісності України та припинення агресії Російської Федерації, дестабілізації суспільно-політичної ситуації, із використанням вогнепальної зброї здійснив замах на вчинення терористичного акту у місті Херсон, у результаті якого одному з керівників Херсонського обласного осередку політичної партії “Національний корпус” повинні були бути спричинені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

“Підозрюваному не вдалося реалізувати свої наміри у зв’язку з проведеним відповідно до вимог КПК України контролю за вчиненням злочину, під час якого бойові набої замінені на холості. Проведеними заходами вдалося запобігти вчиненню особливо тяжкого злочину та отримати беззаперечні докази щодо дійсності намірів К. вчинити терористичний акт”, — розповіла Сарган.

Крім того, поінформувала прес-секретар, цей же громадянин, продовжуючи виконання завдання спецслужб РФ щодо здійснення терористичних актів стосовно громадських активістів Херсонщини, вчинив готування до іншого терористичного акту, у результаті якого одному з керівників Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону “Добровільна народна дружина самооборони Херсонської області” повинні були бути спричинені тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Сарган поінформувала, що зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Також сьогодні Шевченківський районний суду Києва обрав підозрюваному арешт без можливості внесення застави.