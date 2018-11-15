Серед 100 найкращих футболістів Ліги Європи - троє українців

15 листопада, 2018 - 17:55
Серед 100 найкорисніших футболістів Ліги Європи опинилися українці Віктор Циганков, Віталій Миколенко та Руслан Малиновський.
Про це повідомляє УЄФА.
На 15-му місці розташувався півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. В його активі 4826 очок. Руслан Малиновський з "Генка" на 45-му місці, у нього 3816 балів. У динамівця Віталія Миколенко 3686 балів та 57-а позиція.
До трійки найкращих футболістів Ліги Європи увійшли Себастьян Аллі ("Айнтрахт", 6626 пунктів), Джовані Ло Чельсо ("Бетіс", 6294), Моанес Дабур ("Зальцбург", 5939).
Нагадаємо, що Ястремська увійшла у список наймолодших переможниць турнірів WTA.
Джерело: День