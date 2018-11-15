Таїланд скасував візовий збір для українців з 15 листопада

Українці не будуть платити консульський збір по прибутті в Таїланд з 15 листопада, а не з 1 грудня 2018 року, як планувалося раніше. Про це у Twitter повідомив посол України у Таїланді Андрій Бешта.

"До уваги українців, які планують відпустку в Таїланді. Відповідно до уточненого рішення тайського уряду, вже з 15 листопада українці не сплачуватимуть консульський збір у розмірі близько 60 доларів за отримання туристичної візи по прибуттю", - написав посол.

Нагадаємо, уряд Таїланду звільнить туристів з низки країн від сплати візового збору з 1 грудня 2018 року до 31 січня 2019-го.