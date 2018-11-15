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У центрі Києва вдруге за тиждень прорвало трубу з гарячою водою

15 листопада, 2018 - 11:00

У Києві на розі Великої Васильківської і Ділової вранці 15 листопада прорвало трубу з гарячою водою. Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свого кореспондента.

Рух на ділянці дороги ускладнено. Спостерігається погана видимість через пару.

"Перетин великої Васильківської та Діловий. Прорив труби великого діаметру. Сотні метрів тротуару та дороги в окропі. Пара піднімається на 10-15 метрів", - йдеться в повідомленні на порталі ДТП.Kiev.ua.

Нагадаємо, 13 листопада на вул. Шота Руставелі в центрі Києва прорвало трубу з гарячою водою, в результаті чого прямо на дорозі утворився фонтан з окропом, вулицю залило гарячою водою. У яму в асфальті, що утворилася через прорив, впала машина. Як повідомляли очевидці, водій та інші люди, які там могли бути, відразу вибралися і встигли врятуватися.

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