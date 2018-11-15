У Чехії тисячі людей вимагають відставки прем'єра

У центрі Праги зібралися тисячі людей, які вимагають відставки прем'єр-міністра Андрея Бабіша через скандал із його сином.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Novinky.

Люди тримають плакати із написами "Andrej do krimu" (гра слів – заклик до кримінальної відповідальності і натяк на скандал із перебуванням Бабіша-молодшого в Криму).

На одному з плакатів розміщена фотографія лікарки Діти Протопопової, яка визнала Бабіша-молодшого психічнохворим, а відтак його не можна було судити у так званій справі "Гнізда лелеки" щодо махінацій із коштами ЄС.

На плакаті є напис: "Заспокою вашу дитину. Я гарантую вам!".

Демонстрація під назвою "Ми вимагаємо відставки Андрея Бабіша" запланована на Вацлавській площі до 10 години вечора.