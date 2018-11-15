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Іммануїл Кант, німецький філософ, письменник, антрополог, фізик, бібліотекар, педагог, основоположник німецької класичної філософії

У ФРН призначили нового главу контррозвідки

15 листопада, 2018 - 20:06
Фото: dw.com

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції очолив Томас Гальденванг, який дотепер перебував на посаді заступника цієї спецслужби.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Після бурхливих подій минулих тижнів ми нині можемо знову сконцентруватися на предметній роботі відомства з охорони конституції. Німеччина, попри всі загрози, є безпечною і вільною країною", - зазначив Гальденванг.

Він наголосив, що "серйозно" ставиться до готовності до насильства з боку праворадикалів, а ісламістський тероризм, за його словами, як і раніше залишається головною загрозою.

Нагадаємо, що в Німеччині звільнили голову внутрішньої розвідки.

Джерело: Deutsche-Welle

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