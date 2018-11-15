У ФРН призначили нового главу контррозвідки

Німецьке Федеральне відомство з охорони конституції очолив Томас Гальденванг, який дотепер перебував на посаді заступника цієї спецслужби.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Після бурхливих подій минулих тижнів ми нині можемо знову сконцентруватися на предметній роботі відомства з охорони конституції. Німеччина, попри всі загрози, є безпечною і вільною країною", - зазначив Гальденванг.

Він наголосив, що "серйозно" ставиться до готовності до насильства з боку праворадикалів, а ісламістський тероризм, за його словами, як і раніше залишається головною загрозою.

Нагадаємо, що в Німеччині звільнили голову внутрішньої розвідки.