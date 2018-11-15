У Гренландії знайшли гігантський кратер, який утворився через зіткнення з метеоритом

На майже кілометровій глибині під льодовиком на півночі Гренландії виявили величезний кратер — слід зіткнення з «залізним» метеоритом.

Про це пише naked-science.

Вчені з Копенгагенського університету провели у Гренландії топографічні вимірювання за допомогою розміщеного на літаку радара, здатного вловлювати радіохвилі, що пройшли крізь лід і відбиті твердою поверхнею острова.

Гляціологи повідомляють, що вперше округлі обриси кратера були помічені в 2015 році на даних, отриманих при вивченні сходу Гренландії за програмою NASA Operation IceBridge. Цікаву ділянку додатково обстежили за допомогою широкосмугового радара, наданого гляціологами з Німеччини. Ця робота дозволила визначити зовнішні і внутрішні обриси кратера.

Вчені також організували експедицію: хоча збір матеріалу з кратера, укритого шарами льоду, поки неможливий, їм вдалося отримати зразки, винесені талою водою до краю льодовика. Вони дійсно містили мінерали, характерні для метеоритних кратерів: кварц, що пройшов через плавлення, а також нікель, платина, золото і кобальт в кількостях, незвичних для земної кори. Все це дозволяє припустити, що метеорит був багатим металами астероїдом.

Діаметр кратера сягає 31 кілометра; проведене вченими моделювання показало, що залишити його міг метеорит розмірами не менше ніж півтора кілометри. Такий удар не міг не викликати помітних змін глобального клімату, які повинні були зачепити як мінімум всю Північну півкулю.

Точно датувати його також поки неможливо. Однак радарні спостереження дозволили розрізнити окремі шари льоду, що нарощувалися колись у самому кратері, а потім і над ним. Вони дали верхню планку — приблизно 11,7 тисячі років тому.