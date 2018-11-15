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У Грузії призначили другий тур президентських виборів

15 листопада, 2018 - 14:26
Фото: Reuters

Центральна виборча комісія Грузії призначила другий тур виборів президента на 28 листопада.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

"Другий тур виборів президента Грузії призначено на 28 листопада - таке рішення було ухвалено на засіданні Центральної виборчої комісії Грузії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, оскільки 28 листопада припадає на середу, цей день спеціально буде оголошено в Грузії неробочим.

Грузинські військовослужбовці, які беруть участь у міжнародній місії в Афганістані, голосуватимуть 26 листопада.

28 жовтня, коли відбулися президентські вибори, жодний з кандидатів не набрав 50% голосів. Саломе Зурабішвілі, яку підтримує "Грузинська мрія", отримала підтримку 38,64% тих, хто голосував, а кандидат від об'єднаної опозиції "Сила в єдності" Григол Вашадзе - 37,73%.

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