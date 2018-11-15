У Грузії призначили другий тур президентських виборів

Центральна виборча комісія Грузії призначила другий тур виборів президента на 28 листопада.

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

"Другий тур виборів президента Грузії призначено на 28 листопада - таке рішення було ухвалено на засіданні Центральної виборчої комісії Грузії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, оскільки 28 листопада припадає на середу, цей день спеціально буде оголошено в Грузії неробочим.

Грузинські військовослужбовці, які беруть участь у міжнародній місії в Афганістані, голосуватимуть 26 листопада.

28 жовтня, коли відбулися президентські вибори, жодний з кандидатів не набрав 50% голосів. Саломе Зурабішвілі, яку підтримує "Грузинська мрія", отримала підтримку 38,64% тих, хто голосував, а кандидат від об'єднаної опозиції "Сила в єдності" Григол Вашадзе - 37,73%.