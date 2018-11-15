У Києві більше 40 людей травмувалися через ожеледицю

З 14 листопада у Києві зареєстрували уже 41 травму через ожеледицю.

Про це заявив начальник оперативно-диспетчерського відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолій Рогов, передає 44.ua.

“За минулу добу зареєстрована 41 травма, пов’язана з ожеледицею. На щастя, ні у кого з постраждалих немає серйозних травм”, – розповів Анатолій Рогов.

Він також зазначив, що через різкі змін погодних умов в місті почали фіксувати випадки обмороження. Так, вчора в лікарню з обмороженням доставили першого потерпілого.