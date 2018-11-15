У МВФ заявили, що Україні не вистачає $12 млрд валютного резерву

Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив про недостатній валютний резерв України.

Про це повідомив постійний представник МВФ Україні Йоста Люнгман на щорічній конференції Fitch Ratings у Києві передає Інтерфакс-Україна.

Наразі Україна має лише $18 млрд які дозволять покрити три місяці майбутнього імпорту.

Проте, за оцінкою МВФ резерви мають становити $30 млрд.

Тому політика Національного банку України з купівлі валюти у резерви є правильною, додав він.