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У МВФ заявили, що Україні не вистачає $12 млрд валютного резерву

15 листопада, 2018 - 15:59
Фото Reuters

Представник МВФ в Україні Йоста Люнгман повідомив про недостатній валютний резерв України.

Про це повідомив постійний представник МВФ Україні Йоста Люнгман на щорічній конференції Fitch Ratings у Києві передає Інтерфакс-Україна.

Наразі Україна має лише $18 млрд які дозволять покрити три місяці майбутнього імпорту.

Проте, за оцінкою МВФ резерви мають становити $30 млрд.

Тому політика Національного банку України з купівлі валюти у резерви є правильною, додав він.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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