У Німеччині на 10% збільшилась кількість українських працівників

У міністерстві праці Німеччини зазначили, що за рік в країні офіційно працевлаштувались чотири тисячі українців, що на 10% більше, ніж в минулому році.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Станом на березень 2018 року загалом в Німеччині офіційно працюють та сплачують всі необхідні соціальні внески 43 тисячі українців. Усього в країні мешкає 138 тисяч громадян України.

"У порівнянні з березнем 2017 року спостерігається зростання на 4 тисячі осіб, тобто на 10 відсотків. У березні 2013 року цей показник становив лише 29 тисяч осіб", - йдеться у відповіді міністерства на запит видання.

Дані німецького статистичного відомства свідчать, що у ФРН мешкає 88 тисяч жінок та 50 тисяч чоловіків. Середній вік українців у німеччині складає 42-43 роки. Середня тривалість проживання у Німеччині становить 11,5 років.

В минулому році до Німеччини в'їхали на проживання 11,8 тисячі українців, виїхали або померли - майже 10 тисяч.