14 листопада у Празі стартував Тиждень українського кіно. Її відкрила стрічка Романа Бондарчука «Вулкан». Повідомляє Укрінформ.

«У даний час українського кіно привертає до себе все більше уваги на міжнародному рівні, про що свідчить серед іншого, успіх фільмів на престижних фестивалях. У цьому році ми вдруге проводимо наш фестиваль і дуже раді збільшенню кількості відвідувачів», - заявила головний організатор Лєнка Віхова.

У програмі Тижня також картини «Брама» Володимира Тихого, «Донбас» Сергія Лозниці, «Герой мого часу» Тоні Ноябрьової, «Коли падають дерева» Марисі Нікітюк, документальний фільм «Малевич, український квадрат» Дмитра Джулая і короткометражний «Ніч з Наталкою» Андрія Бондаренко, а також «Астенічний синдром» Кіри Муратової (1989 рік, був заборонений у СРСР, при цьому отримав премію Спеціального журі у Берліні).

Тиждень триватиме до 20 листопада, покази пройдуть у трьох кінотеатрах. Всі фільми демонструються в оригінальній версії з чеськими субтитрами.

На відкритті фестивалю українського фільму були присутні актор Сергій Степанський, заступник директора Державного агентства України з питань кінематографії Сергій Неретін, посол України в Чеській Республіці Євген Перебийніс.