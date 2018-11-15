У Вашингтоні Клімкін зустрівся з Волкером

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав програму робочого візиту до США із зустрічі зі спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

Про це Клімкін повідомив у Twitter.

"Американські друзі кажуть, що ми привезли з собою сніг і передріздвяний настрій. Сніг — це, звичайно, класно, а от для свята потрібно ще трохи попрацювати. Починаємо зі спецпредставником Держдепартаменту Куртом Волкером, потім Сенат, потім Конгрес і далі все по плану", - написав він.