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У Вашингтоні Клімкін зустрівся з Волкером

15 листопада, 2018 - 18:50
Фото: Мар'яна Беца/Twitter

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розпочав програму робочого візиту до США із зустрічі зі спецпредставником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

Про це Клімкін повідомив у Twitter.

"Американські друзі кажуть, що ми привезли з собою сніг і передріздвяний настрій. Сніг — це, звичайно, класно, а от для свята потрібно ще трохи попрацювати. Починаємо зі спецпредставником Держдепартаменту Куртом Волкером, потім Сенат, потім Конгрес і далі все по плану", - написав він.

Джерело: День

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