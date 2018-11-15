У Вінниці стартував Всеукраїнський конкурс у сфері сучасного мистецтва

Відсьогодні і до 5 грудня молоді художники з різних куточків України, які працюють у жанрі сучасного візуального мистецтва, можуть подавати свої роботи на участь у Всеукраїнському конкурсі імені Натана Альтмана. Оцінюватимуть творчість конкурсантів п’ять членів журі, серед них мистецтвознавці, галеристи, організатори мистецьких подій в Україні та Польщі. До фіналу потраплять 10 найкращих учасників, які презентують свої інноваційні, художньо доцільні та креативні проекти до дня народження Натана Альтмана у Культурному центрі «Галерея ХХІ», орієнтовно у 20-х числах грудня поточного року.

«Для участі у конкурсі потрібно надати фотографії, або ескізи пропонованого проекту, короткий опис роботи, зокрема назва, концепція, матеріали виконання, описати в чому полягає інноваційність проекту, а також вказати свої відомості – вік, місце проживання, освіта, творчий досвід, – уточнює інформацію куратор проекту Олександр Никитюк. – Вік учасників обмежений – до 35 років. З досвіду попередніх років очікуємо на щонайменше 50 заявок, з них експертне журі визначить, які й змагатимуться за перше, друге та третє місця. Усі фіналісти отримають дипломи і можливість презентувати свої роботи у КЦ «Галереї ХХІ». Призери будуть нагородженні цінними призами, а володар першого місця отримає можливість безкоштовно презентувати свою персональну виставку в Києві».

Заявки на участь у вже п’ятому за рахунком бієнале можна подавати на адресу artnight2008@gmail.com. На організацію конкурсу з Вінницької міської ради виділили 80 тисяч гривень. Кошти, зокрема, направлять на оплату умов проживання для учасників та придбання матеріалів для проведення виставки фіналістів конкурсу.

Нагадаємо, Натан Ісайович Альтман – український художник-кубіст, митець світового рівню, який народився у Вінниці. Дім, в якому з’явився на світ у 1889 році та провів усе своє дитинство обдарований митець, зберігся до цих пір. Альтман був новатором свого часу, його вклад у мистецтво високо цінують у всьому світі.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця