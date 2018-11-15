Український боксер Дерев'янченко увійшов до топ-10 рейтингу WBC

15 листопада, 2018 - 20:57
В оновленому боксерському рейтингу WBC середньоваговик з України Сергій Дерев'янченко поповнив десятку кращих спортсменів за версією WBC.
Про це йдеться на сайті WBC.
Наш боксер замкнув десятку провідних у даній категорії. Натомість інший українець Євгеній Хитров вибув з топ-15.
На першому рядку тут знаходиться казах Головкін за ним розмістилися Мартін Мюррей, Давід Лемьє, Каміль Щеремета та Віллі Монро.
Нагадаємо, що Усик нокаутував Белью та захистив титули чемпіона світу.
Джерело: День