Український боксер Дерев'янченко увійшов до топ-10 рейтингу WBC

В оновленому боксерському рейтингу WBC середньоваговик з України Сергій Дерев'янченко поповнив десятку кращих спортсменів за версією WBC.

Про це йдеться на сайті WBC.

Наш боксер замкнув десятку провідних у даній категорії. Натомість інший українець Євгеній Хитров вибув з топ-15.

На першому рядку тут знаходиться казах Головкін за ним розмістилися Мартін Мюррей, Давід Лемьє, Каміль Щеремета та Віллі Монро.

Нагадаємо, що Усик нокаутував Белью та захистив титули чемпіона світу.