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Український боксер Дерев'янченко увійшов до топ-10 рейтингу WBC

15 листопада, 2018 - 20:57
Фото: RingSide24

В оновленому боксерському рейтингу WBC середньоваговик з України Сергій Дерев'янченко поповнив десятку кращих спортсменів за версією WBC.

Про це йдеться на сайті WBC.

Наш боксер замкнув десятку провідних у даній категорії. Натомість інший українець Євгеній Хитров вибув з топ-15.

На першому рядку тут знаходиться казах Головкін за ним розмістилися Мартін Мюррей, Давід Лемьє, Каміль Щеремета та Віллі Монро.

Нагадаємо, що Усик нокаутував Белью та захистив титули чемпіона світу.

Джерело: День

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