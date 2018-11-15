"Укрзалізниця" щорічно втрачає близько 15 млрд гривень через корупцію, - Омелян

"Укрзалізниця" щорічно втрачає близько 15 млрд гривень через корупційні схеми. Про це в ефірі радіо НВ заявив міністр інфрастуктури Володимир Омелян.

"За нашими підрахунками з "Укрзалізниці" щорічно викрадають від 15 мільярдів гривень… НАБУ сумно визнає під час публічних дискусій, що мінімальне завищення на продукцію, яка торгується на тендерах "Укрзалізниці" це 30-40%. Тобто, половина переплачується", - сказав міністр.

Левова частка коштів припадає лише на постачання вагонів. "Подача одного вагону – від трьох тисяч гривень. За скромними оцінками це 5-7 мільйонів чорного кешу в місяць. Це хтось генерує, це хтось збирає. Це хтось платить і хтось передає", - продовжує Омелян.

Очільник відомства наголив, що має факти і готовий їх доводити. "До цього причетна політична еліти України безпосередьо. І вони це патронують. Без покривання, такі схеми не могли би існувати і тиждень", - сказав Омелян.