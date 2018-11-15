В Україні з 1 січня 2019 року значно подорожчає кабельне ТБ

З 1 січня 2019 року значно подорожчають послуги платних телевізійних сервісів, зокрема кабельне телебачення та IPTV.

Про це повідомляє Асоціація правовласників і постачальників контенту.

“Абонентська плата може зрости на 15-40%, залежно від регіональних особливостей, набору телевізійних телеканалів, різних економічних показників діяльності провайдерів”, - йдеться в повідомленні.

Відповідно до даних Державної служби статистики України за І півріччя 2018 року, середній об'єм реалізованих послуг на одного абонента кабельного телебачення, у тому числі цифрового, в Україні вже складає близько 72 грн. Однак тарифи продовжують зростати.

Так, зараз мінімальні тарифи за доступ до пакетів лише з українськими телеканалами можуть складати приблизно 56-70 грн, залежно від регіону. “Але, скоріше за все, тарифи можуть бути і вищими, оскільки провайдерам доводиться також витрачати значні кошти на закупівлю прав на ретрансляцію розважальних іноземних телеканалів для того, щоб зацікавити абонента і створити додаткову цінність телевізійної послуги у порівнянні з безкоштовною ефірною цифрою”, - зазначають в асоціації.