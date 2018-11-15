Вже 19 штатів США визнали Голодомор геноцидом

Штат Орегон став 19-м американським штатом, який визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України у США.

«У прокламації губернатора штату Орегон Кейт Браун йдеться: «Голодомор – це геноцид, вчинений радянським режимом під керівництвом Й.Сталіна проти українського народу», – пише посольство на своїй сторінці у Facebook.

За повідомленням, цей американський штат приєднається до вшанування 85-ї річниці пам’яті жертв Голодомору.