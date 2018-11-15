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Ястремська увійшла у список наймолодших переможниць турнірів WTA

15 листопада, 2018 - 17:50
Фото: btu.org.ua

Українська тенісистка Даяна Ястремська зайняла другий рядок у списку наймолодших переможниць сезону за версією Жіночої тенісної асоціації WTA.

Про це пише btu.org.ua.

Ястремська, яка в жовтні завоювала дебютний титул WTA в Гонконзі, виявилася на другому місці після Ольги Данилович. Фінал сербки проти росіянки Анастасії Потапової став наймолодшим за останні 13 років в турі.

Також до рейтингу самих юних чемпіонок року потрапили Аріна Соболенко з Білорусі та японка Наомі Осака.

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