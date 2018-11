ЄС може запровадити санкції проти 5 осіб, відповідальних за "вибори" в ОРДЛО

Європейський союз може запровадити санкції проти п'ятьох осіб, відповідальних за так звані "вибори" на окупованій території Донецької і Луганської областей.

Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк на своїй сторінці в Twitter.

the EU is likely to add 5 people that it considers responsible for organizing the "elections" in #Donbas to is sanctions list. EU foreign ministers likely to green light on Mon and it will become formal some time later. #Ukraine #Russia