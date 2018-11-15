Завтра ввечері Софію Київську підсвітять фіолетовим кольором

У п’ятницю, 16 листопада, Софію Київську підсвітять фіолетовим кольором до Міжнародного дня передчасно народжених дітей.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

“16 листопада о 18:30 у столиці відбудеться традиційне підсвічування Софії Київської фіолетовим кольором. Фіолетовий колір — символ Міжнародного дня передчасно народжених дітей”, — йдеться в повідомленні.

Архітектурні споруди та пам’ятки багатьох країн світу підсвічують фіолетовим, а відомі особистості вдягають фіолетові елементи одягу, чим закликають звернути увагу на проблему народження недоношених дітей, підкреслили у КМДА.

Відзначання Міжнародного дня передчасно народженої дитини із конференціями, підсвіченням відомих архітектурних споруд фіолетовим кольором та Святами для дітей та лікарів також відбудуться у Полтаві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Вінниці, Львові, Чернігові, Хмельницькому, Житомирі, Маріуполі, Рівному, Сумах, Івано-Франківську, Чернівцях.