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В'ячеслав Липинський, політичний діяч, теоретик українського консерватизму

Ада Роговцева увійшла до складу Наглядової ради Українського культурного фонду

15 грудня, 2017 - 16:00
Фото: АПУ

Президент Порошенко своїм указом ввів Аду Роговцеву і Олександра Богуцького до складу Наглядової ради Українського культурного фонду. Указ оприлюднений на офіційному сайті президента України.

«Визначити для включення до складу Наглядової ради Українського культурного фонду Богуцького Олександра Андрійовича – директора – президента Міжнародної комерційної телерадіокомпанії (ІСТV) (за згодою) та Роговцеву Аду Миколаївну – народну артистку України, Героя України (за згодою)», – йдеться у повідомленні.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Серед завданьУкраїнського культурного фонду – підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців, популяризація української культури та мистецтв, формування позитивного іміджу України у світі, підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва. Органом управління Українського культурного фонду є Наглядова рада Українського культурного фонду.

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