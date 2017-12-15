Будівництво Керченського моста шкодить екології Чорного і Азовського морів, - МЗС

Міністерство закордонних справ України звертає увагу міжнародної спільноти на те, що будівництво Керченського моста шкодить екології Чорного і Азовського морів і є незаконним через окупацію Росією території Криму.

Про це заявив журналістам у п'ятницю заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, повідомляє Укрінформ.

«Звичайно, ми наголошуємо насамперед на шкоді (будівництва Керченського моста -Ред.) для екології Чорного і Азовського морів і через екологічні конвенції намагаємося вплинути на процес будівництва, оскільки він не відповідає вимогам, які висуваються до такого роду споруд», - сказав Боднар.

Він додав, що окрім того Україна вважає спорудження Керченського моста незаконним, оскільки територія Криму була окупована.

«Ми звертаємо увагу, в тому числі й ОЧЕС, щоправда це не знаходить підтримки, що такі проекти не можуть реалізовуватися без належної уваги міжнародного співтовариства», - підкреслив Боднар.