Другий етап переговорів про Brexit буде значно складнішим, - Юнкер

Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер вважає, що другий етап переговорів вихід Великої Британії з ЄС буде значно складнішим, ніж перший етап переговорів. Про це повідомляє ЄП з посиланням на Reuters.

"У мене є надзвичайна віра у британського прем'єр-міністра. Вона погодилася зі мною та паном Барньє (переговірник ЄС - Ред.), що спочатку угода про вихід буде оформлена та проголосована, а тоді ми подивимося.

Другий етап буде значно важчим, ніж перший, а перший був дуже складним", - заявив Юнкер перед початком другого дня саміту ЄС.

Як відомо, сьогодні лідери 27 країн ЄС мають дати дозвіл на початок переговорів з Лондоном про перехідний період та майбутні торговельні відносини з Британією.

Нагадаємо, Європейський парламент 13 грудня підтримав початок наступної фази переговорів щодо виходу Великобританії зі складу ЄС.