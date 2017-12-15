Другий Всеукраїнський форум "КіноХвиля" запрошує в Тернопіль

Другий Всеукраїнський форум «КіноХвиля» триватиме в Тернополі з 17-го по 19-те грудня. Гасло цьогорічного заходу — «Кінопрорив». Майстер-класи, прем’єрні і допрем’єрні покази, зустрічі з відомими режисерами, продюсерами, акторами, кастинги — усе це і більше пропонують організатори тернопільцям і гостям міста. Член Української кіноакадемії, голова Тернопільської кінокомісії, заступник міського голови Тернополя Леонід Бицюра розповів «Дню»: «Для нас було дуже важливо продовжити наші кінопроцеси в Тернополі. За рік зроблено дуже багато — відзнято стрічки, в тому числі за державний бюджет. Намічено вже зйомки повнометражного фільму. Це теж я вважаю велике досягнення». Розпочнеться «КіноХвиля» в неділю о 15-ій годині в Палаці кіно передпрем’єрним показом фільму «Поза зоною». Ця короткометражна дебютна стрічка Нікона Романченка — одна з переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно. Більшість зйомок документально-ігрового фільму відбувалися в Тернополі. Серед допрем’єрних стрічок також — «Подорож поза зоною досяжності» режисера Михайла Іллєнка.

Як повідомила креативний директор кінокомісії Наталія Турчин, загалом на кінофорумі презентують майже 30 фільмів. «Ми представимо три номінованих на здобуття «Оскара» стрічки. Ви зможете побачити «Рівень чорного», номіновану від України, «Іній», номіновану від Литви, а також — «Межу», номіновану від Словаччини. Ці фільми представлятимуть або актори, або продюсери, або режисери. Вони гостюватимуть у нас. Вхід вільний на всі фільми», — зазначила пані Наталія. Через велику кількість заходів «КіноХвиля» матиме три різних локації. Окрім «Палацу кіно», це — бібліотека-музей «Літературне Тернопілля», де відбудуться кастинги на понад 30 фільмів. В Українському домі «Перемога» у понеділок, 18-го грудня презентують творчі доробки талановиті вихованці КіноСадочка і КіноШколи, які відкрилися цього року в Тернополі, а також — КП «КіноДністер» і кіномитців Тернопільщини. Того ж дня в Палаці кіно — прем’єрний показ національного культурно-патріотичного кінопроекту «Слава Україні! – Героям слава!» членів Союзу молодих кінематографістів України – студентів кіновишів. Стрічки розповідають про медиків, волонтерів, дітей, священиків, людей з особливими потребами, які допомагають українській армії в боротьбі проти російської агресії на Сході України. Зйомки однієї з картин — «Жага неба» відбувалися в Тернополі. У програмі і прем`єра фільму «93. Бій за Україну» — історія без прикрас від бійців 93-ї механізованої бригади Збройних сил України. Стрічка створена виключно з інтерв'ю армійців та їхніх відео, знятих мобільними телефонами на передовій.

Лариса МИРГОРОДСЬКА, Тернопіль