Димінського оголосили в розшук, - МВС

Бізнесмена і президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського було оголошено в розшук органами внутрішніх справ.

У п'ятницю, 15 грудня, його профіль з'явився в базі осіб, яких розшукує МВС.

На сайті МВС зазначено, що Димінський ховається від правоохоронців з 11 грудня.

Він оголошений в розшук за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2. ст. 286 КК (Порушення правил дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого).

Нагадаємо, що уже понад сто днів минуло з часу смертельної ДТП за участі кортежу львівського олігарха Петра Димінського, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.