Ердоган спробує в ООН скасувати рішення Трампа щодо Єрусалима

Туреччина виступить в Організації Об'єднаних Націй з ініціативою щодо скасування рішення США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні до учасників мітингу на підтримку Палестини у провінції Конья, повідомляє агентство Anadolu.

За словами турецького лідера, ісламські країни створять нові фонди для надання допомоги палестинським сім'ям.

Раніше прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявляв, що Анкара не визнає рішення Вашингтона про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і пов'язані з ним кроки.

Нагадаємо, що країни Організації Ісламського співробітництва визнали Єрусалим столицею Палестини.