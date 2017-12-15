Ердоган спробує в ООН скасувати рішення Трампа щодо Єрусалима

15 грудня, 2017 - 16:45
Туреччина виступить в Організації Об'єднаних Націй з ініціативою щодо скасування рішення США про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.
Про це заявив президент країни Реджеп Таїп Ердоган у відеозверненні до учасників мітингу на підтримку Палестини у провінції Конья, повідомляє агентство Anadolu.
За словами турецького лідера, ісламські країни створять нові фонди для надання допомоги палестинським сім'ям.
Раніше прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявляв, що Анкара не визнає рішення Вашингтона про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і пов'язані з ним кроки.
Нагадаємо, що країни Організації Ісламського співробітництва визнали Єрусалим столицею Палестини.
Джерело: День