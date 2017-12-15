ГПУ оскаржує відмову суду заарештувати Саакашвілі

Генеральна прокуратура України подала апеляцію на рішення Печерського районного суду Києва щодо відмови арештувати екс-голову Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

На сайті Апеляційного суду Києва вказано, що апеляцію подано 15 грудня прокурором ГПУ Олександром Говорущаком.

Наразі ГПУ опублікувала на своєму сайті повістку для виклику Саакашвілі на допит на 18 грудня на 9.30.

Нагадаємо, 11 грудня Печерський райсуд Києва не задовольнив клопотання прокуратури про домашній арешт Саакашвілі і звільнив його. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що не задоволений рішенням суду.

Раніше, 8 грудня, Саакашвілі був затриманий правоохоронцями й поміщений в ізолятор тимчасового тримання СБУ. Затримання сталося у рамках кримінального провадження, відкритого за ст.256, ч.1 (сприяння учасникам злочинних організацій і приховання їхньої злочинної діяльності).