ЄС немає достатніх підстав для скасування санкцій проти РФ, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європейський союз не знайшов достатніх підстав для скасування санкцій проти Росії, передає "112-Україна".

"Не був досягнутий достатній прогрес, щоб скасувати санкції, було єдине думка, що треба робити все можливе, щоб просунути вперед Мінський процес", - сказала Меркель.

Однак вона визнала, що "вдалося уникнути подальшої ескалації" в ситуації на сході України.

Нагадаємо, раніше голова Євроради Дональд Туск заявив, що лідери країн-членів ЄС ухвалили політичне рішення продовжити дію економічних санкцій щодо Росії.

У жовтні в Європарламенті закликали розширити перелік економічних і персональних санкцій проти Росії та осіб, причетних до переслідування кримських татар, а також інших українських заручників Кремля.

Зазначимо, минулої доби бойовики 24 рази обстріляли сили АТО.