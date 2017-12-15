Канада визначила пріоритети свого річного головування у G7

Канада визначила пріоритети свого річного президентства у Великій сімці, що розпочнеться 1 січня. Про це оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє Укрінформ.

Усього було визначено п’ять пріоритетів, серед яких: інвестиції у підвищення добробуту для усіх; підготовка до робіт майбутнього; просування гендерної рівності та збільшення ролі жінок; співпраця щодо змін клімату, океанів та чистої енергії; розбудова більш мирного та безпечного світу.

«Обрані нами пріоритети на рік допоможуть зосередити дискусії на пошуку справжніх, конкретних рішень для досягнення гендерної рівності, посилення жінок, розвитку чистого енерговидобування й економічного зростання для усіх. Як партнери по G7, наша спільна відповідальність полягає у створенні для усіх громадян можливостей отримати вигоду від глобальної економіки, й залишенні для наших внуків та правнуків більш здорового, мирного та безпечного світу», - сказав Трюдо.

Він додав, що протягом наступних півроку у Канаді відбудеться низка міжнародних заходів, присвячених озвученим темам.

«Кожна із цих зустрічей передбачатиме проведення гендерного аналізу й зосереджуватиметься на гендерній рівності та збільшенні ролі жінок», - уточнили у офісі прем'єр-міністра Канади.

Як відомо, наступного року зустріч Великої сімки відбудеться 8-9 червня у містечку Шарлевуа в провінції Квебек. Президентство у Великій сімці ротується між членами на річний термін і розпочинається 1 січня.

Нагадаємо, наступного року Канада витратить близько 65 млн канадських долларів на оборонну підтримку в Україні.