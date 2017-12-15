Кількість загиблих у зіткненні поїзда та автобуса у Франції зросла до 5 людей

Кількість загиблих в результаті зіткнення поїзда та шкільного автобуса на півдні Франції зросла до п’яти.

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Le Figaro.

Четверо підлітків загинули на місці аварії у четвер ввечері. Сьогодні префектура департаменту Східні Піренеї заявила, що п’ятий підліток помер у лікарні від отриманих травм.

Також повідомляється, що близько 15 постраждалих знаходяться у важкому стані, їх перевели до лікарень Перпіньяна, Тулузи та Монпельє.

Нагадаємо, що у Франції поїзд врізався у шкільний автобус.