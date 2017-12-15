Кіріакідес: Між Росією та ПАРЄ залишається прірва

Після першої зустрічі з російськими депутатами, яка відбулася в Парижі, зрозуміло, що в політичних питаннях лишається значна "прірва".

Про це сказала президент ПАРЄ Стелла Кіріакідес після зустрічі з делегацією Держдуми РФ, передає Укрінформ.

"Це була наша перша зустріч з російськими парламентаріями з березня 2017 року, хоча між нами залишається прірва у важливих політичних питаннях, ми можемо згодитися з тим, що є необхідність продовжувати обговорення", - вказала Кіріакідес.

Вона зокрема вважає, що діалог можливий щодо Резолюції 2186 (2017) Парламентської асамблеї Ради Європи про заклик саміту Ради Європи підтвердити європейську єдність та захистити і сприяти демократичній безпеці в Європі.

Президент ПАРЄ також висловилася про важливість долучення до вирішення цього питання парламентаріїв з усіх держав-членів Ради Європи.