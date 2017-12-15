Країни-члени ПАРЄ ухвалили декларацію проти повернення РФ в організацію

19 країн ПАРЄ підписали декларацію "Захистити цінності Ради Європи і її авторитет". Вона спрямована проти спроб Росії повернутися до асамблеї. Причиною рішення є невиконання Росією резолюцій ПАРЄ. Про це у Facebook повідомив нардеп, голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Будь-які спроби відновити Росію на Асамблеї без імплементації резолюції, прийнятої у відповідь на агресію Росії проти України, зруйнує інституційний авторитет ПАРЄ. Це спричинить ефект доміно. Політична доцільність або фінансова життєздатність не можуть замінити принципи верховенства закону, коли справа доходить до основи Ради Європи", - наводить текст декларації Ар'єв.

Серед підписантів є представники Данії, Естонії, Грузії, Німеччини, Ірландії, Латвії, Литви, Люксембурга, Мальти, Молдови, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції, Великобританії та України. Повний список має бути оприлюднений невдовзі в розділі Documents на сайті ПАРЄ.