Лідери ЄС продовжили санкції проти РФ без обговорення, - Туск

Євросоюз продовжив економічні обмежувальні заходи проти Росії без обговорення, адже позиції усіх 28 лідерів у цьому питанні були абсолютно єдиними.

Про це повідомив президент Європейської ради Дональд Туск за результатами саміту ЄС, який завершився у п'ятницю у Брюсселі, повідомляє Укрінформ.

"Одна річ була учора абсолютно чіткою: усі 28 країн-членів є тотально єдиним у питанні продовження санкцій проти Росії", - наголосив президент Європейської ради.

Він відзначив, що на сьогодні це є "цікавим фактом", що вперше рішення про продовження санкцій було ухвалене без жодних диспутів та додаткових аргументів.

Формальне юридичне рішення про продовження антиросійських санкцій на шість місяців буде затверджено наступного тижня. Вони набудуть чинності з 1 лютого 2018 року. Дія чинного пакету економічних секторальних обмежувальних заходів проти РФ триватиме до 31 січня 2018 року.

Нагадаємо, що ЄС немає достатніх підстав для скасування санкцій проти РФ.